موعد مباراة المصري وقنا بكأس مصر والقنوات الناقلة لها

لقاء جديد يستعد له المصري البورسعيدي أمام فريق قنا ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، والتي يستضيفها ستاد الجيش بمدينة السويس.

ويسعى البورسعيدي إلى مواصلة الانتصارات بعد أن تمكن من الفوز على الفريق الموريتاني بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية في اللقاء الذي جمع بينهما وانتهى بفوز البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفين لنظيره، بينما يسعى فريق قنا في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.

ويقع الفريق البورسعيدي في المركز الثامن ببطولة الدوري العام بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد وتلقى الهزيمة في مباراتين، وتنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وستقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة.