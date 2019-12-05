الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

يجري النادي الأهلي الاستعدادات اللازمة ويختتم مساء اليوم الخميس الموافق الخامس من ديسمبر، كافة تدريباته استعدادا لخوض لقاء الهلال السوداني والتي ستقام يوم الجمعة الموافق السادس من ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر إلى التألق والفوز بها بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي في لقاء الجولة الأولى بالبطولة.

ويستضيف اللقاء ستاد السلام، وتشهد تلك المباراة عودة العديد من لاعبي الفريق الغائبين عن لقاء بني سويف بدور الـ32 ببطولة كأس مصر ومن بينهم رمضان صبحي، محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد مجدي قفشة، وجونيور أجايي.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.