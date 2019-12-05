شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة نجم الزمالك السابق يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل جمال حمزة ، لاعب الزمالك السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الثامن والثلاثين حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1981 بالقاهرة.

حمزة مشواره مع الكرة فى قطاع الناشئين بنادى الزمالك منذ عام 1995، وتم تصعيده للفريق الأول ونظرا لتألقه انضم لمنتخب الشباب بكأس العالم عام 2001، وأصبح أحد اللاعبين الأساسيين فى الفريق الأبيض خلال الفترة ما بين عام 2000 حتى عام 2009.

انتقل بعد ذلك إلى ماينز الألماني فى رحلة احتراف قصيرة، وعاد مرة اخرى إلى الدورى المصرى من خل النادى الأهلى، لكن انتهى التعاقد قبل المشاركة فى أى مباراة.

تنقل حمزة فى أكثر من نادٍ بالدورى المصرى، فلعب بالجونة ومصر المقاصة، والإنتاج الحربى، وحرس الحدود، لينهى مسيرته الكروية، ويتجه إلى التدريب.

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76 مباراة هى رصيد حمزة مع الأندية التى انضم لها، سجل خلالها 51 هدفا، ووصل رصيده مع المنتخبات 23 مباراة دولية أحرز خلالها 5 أهداف.