عبد الدايم يكشف أسباب عدم إقامة الجمعية العمومية للدعوة لانتخابات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد الدايم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة ، أسباب عدم إقامة الجمعية العمومية للدعوة للانتخابات فى الموعد المحدد للجمعيات العمومية للاتحادات. وقال عبد الدايم إن السبب الرئيسى يكمن فى تقديم مجموعة من الأندية شكاوى وتظلمات للاتحاد بخصوص التصنيف لعدم وجودهم وعددهم حوالى 13 ناديا. Advertisements وأشار عبد الدايم إلى وجود بعض مواد اللائحة بها خطأ مطبعى فى مادتين لم نتمكن من نشرة بسبب رفع قضايا علي اللائحة من رئيس اللجنة الأسبق، لذا لا يمكن إجراء انتخابات قبل النشر لأنها كانت فرصة للطعون حل أى مجلس إدارة قادم لذلك قررت اللجنه التى تدير الاتحاد عدم إجراء أى انتخابات، وتأجيل لحين تعديل اللائحة ونتحمل مسئولية عدم إجراء انتخابات.

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