شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يعود لحسابات فايلر في الأهلي بعد مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى فى المشاركة مع فريقه فى مباراة وادى دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى، لعدم تماثله للشفاء من الإصابة الأخيرة التى لحقت به مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق الماضية.

ويُنفّذ على معلول حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الضامة، أثناء مشاركته فى مباراة النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الماضى بتونس والتى فاز فيها النجم الساحلى بهدف نظيف.

وغاب معلول عن مباراة الأهلى وبنى سويف أمس الأول، الثلاثاء، بدور الـ32 لكاس مصر والتى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، كما سيغيب الظهير الدولى التونسى عن مواجهة الهلال السودانى مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ووفقاً للاختبارات الطبية والفحوصات التى خضع لها معلول خلال اليومين الماضيين فإن اللاعب مازال يحتاج فترة لا تقل عن أسبوعاً للمشاركة فى المباريات، لذا سيغيب عن لقاء دجلة وسيتحدد بعد مباراة دجلة موقف اللاعب من المباريات المقبلة.