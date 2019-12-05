شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم لـ سوبر كورة: طلبت من الزمالك 150 ألفا علشان أطفشهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتزل وهو لم يكمل عامه السابع والعشرين، ورغم أن مسيرته فى الملاعب قصيرة لكنها مليئة بالإنجازات والألقاب، إنه شريف عبد المنعم نجم الأهلى فى الثمانينيات، والضابط الشهير فى السينما المصرية.

"سوبر كورة" حرص على محاورته لكشف كواليس وذكريات علاقته بالجوهرى وصالح سليم وآل الفن، وسر لقب "ترافولتا" الذى لازمه فى المستطيل الأخضر.

وكشف الفرق بين فايلر المدير الفنى الحالى للأهلى ومانويل جوزيه، وهل استطاع الأحمر تعويض رحيل عبد الله السعيد، كما كشف عن اللاعب الأقرب له فى الملاعب المصرية.

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