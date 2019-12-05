اتحاد الكرة يخطر المناطق بموافقة الفيفا على ضم 26 ناديا للقسم الرابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطارهم بموافقة الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مشاركة 26 ناديا فى دورى القسم الرابع.
ووافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على مشاركة 26 ناديا فى دورى القسم الرابع المقرر انطلاقه غدا الجمعة ، بشرط عدم انضمام هذه الأندية للجمعية العمومية للجبلاية إلا بعد عقد اجتماع رسمى للجمعية واعتمادهم ضمن أعضاء الجمعية العمومية.
كان اتحاد الكرة تلقى خطابات من 26 ناديا يطلبون الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية ،أبرزهم بروكسى ورك والأهرام وصفط اللبن ونيو جيزة وشباب ناهيا وبجاسوس بريم و مركز شباب الحوينة ، المعلمين و كفر البطيخ و مركز شباب السرو و مركز شباب المناصره و مركز شباب الحرمين و نادي دابود و شدوان و سينزو و ايري سبورت و ايرو سبورت و بتروسبورت و الشرق الأدني و الحسينينة.
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