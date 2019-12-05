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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يضع حجر أساس مركز شباب أرمنت بالأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب والنوادى بالمحافظة.
وتوجه الوزير لمدينة أرمنت غرب الأقصر، ووضع حجر أساس مركز شباب أرمنت بجوار المستشفى الجديدة، برفقة نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيرى، وحفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وقيادات المحافظة ومديرية الأمن.
ومن المقرر أن يواصل وزير الشباب والرياضة جولاته بزيارة المدينة الشبابية بالطود، ومركز المؤتمرات الدولي، ونادي المدينة المنورة، ونادي الاقصر الرياضي.
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