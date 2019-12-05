شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. وليد أزارو نسر الشباك العائد مجددا للتهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم الدولى المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى بدأ يستعيد ذاكرة التهديف وزيارة الشباك مجددا . نجح وليد أزار فى إحرزا هدفين فى مواجهة دور الـ 32 بكأس مصر أمام بنى سويف فى المواجهة التى فاز فيها الأهلى 3 / 1 و تأهل من خلالها إلى دور الـ 16 . شهدت الفترة الماضية عزوف النجم المغربى عن التهديف وسط هجوم من الجماهير الحمراء ، غلا أنه نجم يمتلك موهبة هجومية و مقومات عاليه تساهم فى نجاحه للوصول إلى المرمى. ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار فى الصور التالية : Advertisements

وليد أزارو بالملابس المغربى

سيلفى وليد ازارو

وليد أزارو

وليد ازارو 2

وليد أزارو فى نزهة

وليد أزارو

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