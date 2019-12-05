شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل نهاية مسابقة الدورى إلى منتصف يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منتصف يونيو المقبل موعدا لإنتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم 2019 -2020 ، بعد توقف الدورى شهرا بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، بجانب تعديلات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على مواعيد مباريات دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية.

وأعلن اتحاد الكرة فى وقت سابق انتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم أول مايو المقبل، حتى يتمكن اللاعبون من الحصول على راحة كافية قبل انطلاق الموسم الجديد لاسيما وأن جميع الأندية اشتكت من تلاحم المواسم طوال السنوات الأخيرة، إلا أن تعديلات الكاف وتوقف الدورى بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة تسبب فى تأجيل نهاية الدورى.. وكانت لجنة المسابقات أعلنت مؤخرا جدول مباريات الدور الأول وينتهى يوم 19 فبراير المقبل بمباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع.

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يأتى هذا فى الوقت الذى تحولت فيه مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك للموسم الجارى ، إلى صداع فى رأس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، فى ظل صعوبة تحديد موعد نهائى لها حتى الان، وكان اتحاد الكرة أقام مباراة السوبر المؤجلة من الموسم الماضى 2018 -2019 قبل بداية الموسم الجارى ببرج العرب وانتهت بفوز المارد الاحمر 3-2.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن هناك تفكيرا لدى اللجنة لإقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك عقب نهاية الدور الأول وقبل انطلاق الثانى من عمر المسابقة، وتحديدا أواخر فبراير المقبل.

قال المصدر لـ"الخليج 365" إنه رغم تفكير اللجنة فى هذا الأمر، إلا أنه من الصعب التنفيذ على أرض الواقع، موضحا أن مباراة القمة المؤجلة بين الأهلى والزمالك من الأسبوع الرابع ستقام يوم 19 فبراير المقبل، كما أن هناك مباراة ستجمع القطبين فى الأسبوع الحادى والعشرين فى الدور الثانى أى ستقام تقريبا فى الأيام العشرة الأولى من شهر مارس، معلقا:" هل يمكن أن يقام السوبر بين هاتين المباراتين، وهل سيكون من السهل إقامة السوبر فى هذه التوقيت بمعنى أن يتقابل الأهلى والزمالك 3 مرات فى أقل من شهر".