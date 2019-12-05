"آرسنال والمصري وخليجي 24".. تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: كأس مصر 02:30 ـ الإنتاج الحربي vs أبو قير للأسمدة ـ القناة الناقلة: أون سبورت. 05:00 ـ المصري vs قنا ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements 07:30 ـ بيراميدز vs النجوم ـ القناة الناقلة: أون سبورت. الدوري الإنجيزي 10:15 ـ آرسنال vs برايتون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD خليجي 24 04:00 ـ العراق vs البحرين ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية 07:00 ـ السعودية vs قطر ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية

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