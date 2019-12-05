نتيجة مباراة العراق والبحرين في خليجي 24

تنطلق بعد عصر اليوم الخميس، 5-12-2019، مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) بمباراة العراق والبحرين في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، وسط ترقب كبير من جمهور الكرة العراقية بعد الأداء المثالي لفريقهم في مرحلة دور المجموعات، حيث لم يتعرض لأي خسارة.

تقام المباراة على ستاد جاسم بن حمد التابع لنادي السد القطري قبل ثلاثة ساعات ونصف من المباراة الثانية في نصف نهائي خليجي 24 التي ستجمع قطر بالسعودية على ملعب ستاد الجنوب التابع لنادي الوكرة.

وتُعد هذه المباراة الثانية بين العراق والبحرين في أقل من شهر بعدما تعادلا من دون أهداف في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، عندما أقيمت المباراة على ستاد عُمان الدولي في سلطنة عُمان.

وتصدر منتخب أسود الرافدين المجموعة الأولى في خليجي 24 بفضل الفوز على أصحاب الضيافة “قطر” في الافتتاح 2/1، ثم الفوز بهدفين نظيفين على الإمارات في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بدلاء العراق أمام اليمن في الجولة الثالثة بعد ضمان التأهل.

أما منتخب البحرين الذي حل ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، فقد واجه صعوبات كبيرة للتأهل الذي جاء بفارق الأهداف فقط عن منتخب سلطنة عُمان.

واستعان منتخب البحرين بخدمات المنتخب السعودي لتحقيق هذا التأهل، حيث فازت السعودية على سلطنة عمان بثلاثة أهداف لهدف.

Advertisements

ويدين منتخب البحرين بالكثير لمهاجمه البرازيلي المُجنس “تياجو فيرنانديز” الذي سجل ثنائية في الدقائق العشر الأخيرة من مباراة الكويت في الجولة الأخيرة، وهي الثنائية التي ساهمت في تفوق البحرين على عُمان في مجموع الأهداف.

التشكيل المتوقع

العراق: محمد حميد – أحمد إبراهيم – علي فائز – علاء مهاوي – سعد ناطق – علي عدنان – صفاء هادي – أمجد عطوان – إبراهيم بايش – علاء عبد الزهرة – علاء عباس.

البحرين: سيد محمد جعفر – سيد مهدي باقر – أحمد نبيل – سيد رضا عيسى – راشد الحوطي – علي حرم – جاسم الشيخ – علي مدن – مهدي حميدان – كميل الأسود – محمد الرميحي.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على ست قنوات، في مقدمتهم شبكة بي إن سبورتس على قناة بي إن سبورتس أتش دي 1 وبي إن سبورتس الأولى غير المشفرة بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تنقل المباراة كذلك على قناة الكأس الأولى بتعليق مصري، وعلى قناة الكأس الثانية بتعليق العُماني “سمير اليعقوبي”.

وستنقل كذلك على قناة عُمان الرياضية بتعليق “أحمد العجمي”، وعلى شاشة قناة الكويت الرياضية بتعليق “حامد كميل”.