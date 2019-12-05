الأهلي المصري يقتبس خطة “حق الانتفاع” من وست هام

سار النادي الأهلي المصري على خطى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بالتوقيع على صفقة حق انتفاع بملعب السلام الدولي بحي النهضة في العاصمة “القاهرة” لربع قرن (25 عامًا) وليس لمدة قرن كما فعل النادي الإنجليزي عام 2013، عندما اتفق مع بلدية لندن على الانتفاع بملعب الملكة إليزابيث (ملعب لندن الأولمبي) لمدة 99 عامًا.

وقال رئيس مجلس النادي الأهلي المصري “محمود الخطيب” في تصريحات رسمية ليلة أمس الاربعاء أنه قام بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإدارة وحدة النادي الأقتصادية والتي تضم أربعة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية.

وأوضح الخطيب في مؤتمر صحفي “ستاد السلام أصبح هو ستاد النادي الأهلي، تم توقيع اتفاقية حق انتفاع لمدة 25 عامًا”.

وأضاف “يحصل النادي الأهلي على حقوق نادي طيبة بالأقصر بموجب حق انتفاع لمدة 25 عامًا أيضًا”.

وكشف الخطيب عن المشروع الثالث والذي يتمثل في حصول النادي الأهلي على مجمع حمامات السباحة التابع لوزارة التربية والتعليم كحق انتفاع لمدة 25 عامًا.

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أما القرار الرابع فكان إسناد إدارة قناة الأهلي لشركة (ستادات) على أن تقوم بتطوير برامجها ومحتواها وستوديوهاتها والوصول بها للمستوى الذي يليق بالأهلي ويلبي رغبة جماهيره، بالإضافة إلى حصول شركة (ستادات) على الحقوق التسويقية لأسوار النادي.

وأوضح رئيس الأهلي أن هذا المشروع بدأ دراسته منذ ثلاثة أشهر بالتعاون مع المتخصصين في مجال التسويق والذين أفاضوا في بحث الأمر من كافة الجوانب في الحاضر والمستقبل، وبذات الاهتمام تم تكليف عدد من رجال القانون بالدراسة التي تضمن حقوق الأهلي.

وأشار الخطيب في نهاية هذا المؤتمر المليء بالقرارات الهامة “أنجزنا 80% من برنامج عائلة الأهلي وتلك الشراكة مع شركة ستادات تحقق مكسبا رياضيا وتجاريا بالإضافة لوجود خدمة لجماهير النادي والتخفيف عليهم بتوفير مكان للجمهور الذي يعاني من متابعة الفريق في ملاعب خارج القاهرة على أن يتم تفعيل مذكرة التفاهم لعقود خلال الأيام المقبلة”.

وخضع ستاد السلام للعديد من الإصلاحات قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 للكبار، وحظت أرضية الملعب بإشادات واسعة من اللاعبين وخبراء اللعبة في مصر.

ويُعد ستاد السلام أقرب الاستادات الكبرى من الفرع الثاني للنادي الأهلي في مدينة نصر، ويتسع لحوالي 40 ألف متفرج، ويمكن أن يخضع للمزيد من أعمال التوسيع بسبب مساحة الأرض المحيطة به.