جدول هدافي الدوري الألماني موسم 2020/2019

ينفرد مهاجم بايرن ميونخ الأول “روبرت ليفاندوفسكي” بصدارة قائمة هدافي الدوري الألماني “البوندسليجا” منذ بداية موسم 2020/2019، فملاحقيه على المركز الأول رغم أنهم تضاعفوا مع انضمام مهاجم ميلان “آندري سيلفا” لصفوف مونشنجلادباخ، وتحرر المهاجم الألماني تيمو فيرنر رفقة ريد بول لايبزج، بالإضافة إلى انسجام الإسباني باكو ألكاثير أكثر وأكثر مع أجواء المسابقة بين صفوف بوروسيا دورتموند، إلا أن التذبذب كان عنوانًا رئيسيًا لمستواهم مع فرقهم.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الألماني “البوندسليجا” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات البوندسليجا.

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ روبرت ليفاندوفسكي ???????? بايرن ميونخ 16 + (1 تمريرات حاسمة) تيمو فيرنر ???????? ريد بول لايبزج 13 + (5 تمريرات حاسمة) روفين هينينجز ???????? دوسيلدورف 10 فيخورست ???????? فولفسبورج 7 + (2 تمريرات حاسمة) Advertisements ماركوس تورام ???????? مونشنجلادباخ 6 + (5 تمريرات حاسمة) أمين حاريث ???????? شالكه 6 + (3 تمريرات حاسمة) راشيكا ???????? فيردر بريمن 6 + (3 تمريرات حاسمة) نيديرليشنير ???????? أوجسبورج 6 + (2 تمريرات حاسمة) باسينسيا ???????? إنتراخت فرانكفورت 6 + (1 تمريرات حاسمة) بيتيرسين ???????? فرايبورج 6 + (1 تمريرات حاسمة) ماركوس ريوس ???????? بوروسيا دورتموند 6

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