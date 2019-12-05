"الأخضر السعودي" يخسر خدمات الثنائي" الفرج والدوسري" في مباراته أمام العنابي القطري
يمن شباب نت
الخميس, 05 ديسمبر, 2019 - 10:54 صباحاً
[ من تمارين المنتخب السعودي استعداداً لمباراته أمام قطر في نصف نهائي كأس الخليج24 ]
يفتقد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خدمات الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج، في مباراة اليوم الخميس أمام قطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، بنسختها الـ24 بسبب الإصابة.
وأعلنت إدارة المنتخب السعودي بصورة رسمية، غياب الثنائي عن المران الأخير الذي أجراه الفريق، تحت قيادة الفرنسي رينارد؛ حيث اكتفى الفرج والدوسري ببرنامج علاجي في العيادة الطبية.
ويعتبر غياب الثنائي الفرج والدوسري مؤثراً ومزعجاً للفرنسي رينارد مدرب المنتخب السعودي، الذي أشار أكثر من مرة إلى ضعف الاستعداد لهذه البطولة، بسبب غياب عدد من لاعبي فريق الهلال عن بداية البطولة، إضافة إلى تقارب المباريات.
وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي برصيد ست نقاط من فوزين على البحرين وعمان وهزيمة أمام الكويت الذي ودع البطولة من دورها الأول.
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