رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد جديد لنهاية الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد جديد لنهاية الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني منتصف يونيو المقبل موعدا لإنتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم 2019 -2020 .

تأتي هذه الخطوة بعد توقف الدورى شهرا بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، بجانب تعديلات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على مواعيد مباريات دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية.

يذكر أن اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة أعلنت فى وقت سابق انتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم أول مايو المقبل، حتى يتمكن اللاعبون من الحصول على راحة كافية قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن تعديلات الكاف وتوقف الدورى بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة تسبب فى تأجيل نهاية الدورى.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت مؤخرا جدول مباريات الدور الأول وينتهى يوم 19 فبراير المقبل بمباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع.