رياضة | ذعر في ريال مدريد خوفًا من عدم لحاق هازارد بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذعر في ريال مدريد خوفًا من عدم لحاق هازارد بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب "كامب نو" في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".
ويعاني هازارد من الإصابة في أنكل القدم والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.
وكشفت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن هناك قلق داخل النادي الملكي خوفًا من عدم إمكانية لحاق هازارد بمواجهة الكلاسيكو.
ووفقا لإذاعة كادينا كوبيه الإسبانية فإن هازارد لا يزال لا يزال يعاني من الألم، ويمشي بمساعدة العكازات بعد إصابته الأخيرة.
وأضافت الإذاعة بأن هناك شكوك كبيرة حول لحاقه بكلاسيكو كامب نو 18 ديسمبر الجاري.