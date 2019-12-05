رياضة | نجم الاتحاد يعلق على مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الاتحاد يعلق على مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد أحمد رفعت نجم الاتحاد السكندري على صعوبة مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية.

وقال رفعت في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سعيد بتواجدي مع الاتحاد واسعى لتحقيق أهداف النادي".

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وأضاف :"جمهور الاتحاد رائع وأتمنى اسعادهم وعودة الفريق لمكانته الطبيعية في الفترة المقبلة".



وتابع :"لم اعتاد على التواجد في أي فريق ولا يوجد لدي دور فيه وكنت اطمح لتقديم شئ للزمالك وكنت أتمنى عدم رحيلي عن النادي".



واختتم رفعت تصريحاته قائلاً :"مواجهتنا مع الإسماعيلي في البطولة العربية لأنه فريق قوي للغاية ولو فزنا سيكون فوز صعب للغاية وكنت أتمنى عدم مواجهتهم".