رياضة | 3 نجوم مرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 نجوم مرشحين لتدعيم خط وسط ريال مدريد في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ثلاثي وسط ملعب من أجل تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2020.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه بعد أقل من شهر تبدأ فترة سوق الانتقالات الشتوية وسيبدأ كل فريق في البحث عن الذي ينقصه من أجل تعويضه.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد حدد ثلاث لاعبين من أجل تدعيم خط الوسط بأحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أول هؤلاء النجوم هو كريستيان إريكسن نجم توتنهام الذي سينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي والتعاقد معه في يناير لن يكون صعبًا ولكن رغبة زيدان ستكون العامل الحاسم في الصفقة.



أما النجم الثاني فهو فابيان رويز الذي يطمح كلا من برشلونة ومانشستر سيتي في التعاقد معه بعد تقديمه مستويات رائعة مع نابولي منذ انتقاله الموسم قبل الماضي من ريال بيتيس ولكن تدهور العلاقات بينه هو وزملائه في الفريق مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي قد يعجل برحيله ويجبر الفريق الإيطالي على قبول العروض.



أما النجم الثالث والأخير فهو الهولندي الموهوب دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي الذي كان يرغب ريال مدريد في ضمه في الصيف الماضي لكنه فشل بسبب تمسك إيريك تين هاج بخدماته وقد يكون المدير الفني للفريق على نفس موقفه لكن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي سيحاول مرة أخرى.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سعر الهولندي فان دي بيك سيتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون يورو لكن آياكس خلال الفترة الماضية يعمل بجد على تجديد عقده ووضع شرط جزائي من أجل ضمان حقوقه في حال رحيله.