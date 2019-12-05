رياضة | ريال مدريد يدرس التعاقد مع مدافع نابولي







دخل النجم السنغالي الدولي ونجم دفاع نادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي دائرة إهتمام نادي ريال مدريد الإسباني.

وأفادت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن إدارة نادي ريال مدريد تدرس تقديم عرضاً لضم كوليبالي في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. Advertisements

ويبحث الريال بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إبرام صفقة جديدة في قلب دفاع الفريق.

ويعاني خط دفاع الميرنجي من عدة مشاكل، أبرزها تقدم عمر النجم سيرجيو راموس حيث يبلغ من العمر 33 عاماً، بالإضافة لسوء مستوى الدولي الفرنسي رافائيل فاران.

يبلغ كوليبالي من العمر 28 عاماً، ويعد من أفضل مدافعي العالم على الإطلاق.

وتتواجد أندية برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في لائحة المهتمين لضم كوليبالي.

وتم ترشيح كوليبالي ضمن عشرة لاعبين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في يناير المقبل.