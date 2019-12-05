رياضة | ريال مدريد لا يزال يحلم بنجم توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد لا يزال يحلم بنجم توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني مازال مهتماً بضم نجم وسط نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي والمنتخب الدانماركي كريستيان إيركسن، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، أن النادي الملكي يفكر في ضم إيركسن في يناير المقبل، وعدم الإنتظار لفترة الإنتقالات الصيفية.

وفشلت كل مساعي إدارة نادي توتنهام من أجل إقناع صاحب الـ 27 عاماً بالتجديد، حيث يصر على الرحيل عن النادي اللندني وخوض تجربة جديدة.

وسيحق لإيركسن التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل، على أن يلتحق به في الصيف دون مقابل مادي، لكن إدارة الريال تفكر في إنهاء الصفقة في يناير، مع دفع مقابل مادي زهيد. Advertisements

ويسعى ريال مدريد لتدعيم خط وسطه منذ وقت بعيد، في ظل تقدم سن الثنائي الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، وبخاصة الأخير الذي يبدو وأنه مشرحاً لمغادرة الفريق في الصيف المقبل.

وتواصل الريال مع عديد اللاعبين في منتصف الملعب، لعل أبرزهم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس الهولندي، والفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز نجم نادي نابولي الإيطالي.

وسيواجه نادي ريال مدريد منافسة من نادي يوفنتوس الإيطالي في مسألة ضم إيركسن، حيث يترقب النادي الإيطالي موقفه هو الآخر.