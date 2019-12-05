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رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 / 12 / 2019.. آرسنال ضد برايتون بث مباشر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 / 12 / 2019.. آرسنال ضد برايتون بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس الموافق 5 / 12 / 2019، أبرزها مباراة بيراميدز ضد النجوم في كأس مصر، وأرسنال ضد برايتون في ، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

الإنتاج الحربي x أبوز قير للأسمدة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

المصري x قنا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

بيراميدز x النجوم، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

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جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"

الشعلة x الشباب، تقام المباراة في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

شيفيلد يونايتد x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

أرسنال x برايتون، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الدور نصف النهائي"

العراق x البحرين، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة السعودية الرياضية.

السعودية x قطر، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة السعودية الرياضية.

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