رياضة | برشلونة يستعد للتخلي عن نجمي الفريق لصفع ريال مدريد في صفقة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعد للتخلي عن نجمي الفريق لصفع ريال مدريد في صفقة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني للتضحيه بنجمي الفريق لتوجيه ضربه قوية إلى نظيره نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



ريال مدريد يظهر اهتمام كبير بضم مبابي وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يحلم بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يدخل في المنافسة على ضم مبابي وأشارت التقارير إلى أن نادي برشلونة دخل في المنافسة على ضم مبابي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

برشلونة يجهز ضربة قوية إلى ريال مدريد Advertisements وذكر برنامج "الشيرينجيتو" أن نادي برشلونة يجهز صفعة قوية إلى نادي ريال مدريد بشأن صفقة مبابي حيث ينوي النادي عقد صفقة تبادليه ضخمه مع نادي باريس سان جيرمان في الصيف لخطف اللاعب.

وكشف البرنامج أن الصفقة التبادلية التي ينوي برشلونةعقدها مع باريس سان جيرمان تقضي بحصول النادي الفرنسي على مبلغ 120 مليون يورو بالإضافه إلى الثنائي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي مقابل الموافقة على بيع مبابي.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أظهر بالفعل رغبة كبيرة في التعاقد مع جريزمان وديمبلي منذ فترة لذلك سيستغل نادي برشلونة هذا الأمر ويحاول خطف مبابي.