شكرا لقرائتكم الأهلي يستعجل فايلر لتحديد رأيه بشأن البلايلي وكينو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدرس رينيه فايلر في الوقت الحالي جدوى التعاقد مع أياً من البلايلي أو كينو خاصة وأنه يخشى أن يمثل التعاقد مع لاعب في هذا المستوى ضغطاً على الفريق ويشعل نار الفتنة بسبب راتبه الذي من المنتظر أن يكون مرتفعاً، إلا أن فايلر أكد أنه لن يعلن قراره النهائي، قبل مناقشة الامر مع جهازه المعاون ودراسة أرقامهما ومستواهما في الفترة الأخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي وتحديد مدى الحاجة لهم
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