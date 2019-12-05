شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب من فايلر حسم قراره قبل التفاوض مع البلايلي وكينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجل مسئولو النادي الأهلي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لإعلان رأيه النهائي في صفقتي الجزائري يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي والبرازيلي كينو جناح الجزيرة الإماراتي، وتحديد موقفه النهائي من ضم أحدهما خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وطلب فايلر مهلة لدراسة الموقف قبل الرد على الإدارة الحمراء، والدخول في مفاوضات جادة للتعاقد مع أحدهما ، وذلك بعد أن وجدت الإدارة الحمراء أن التعاقد معها لن يكون بالأمر الصعب، بعد الدخول في مفاوضات شفهية مع الثنائي ومع أنديتها، شهدت مرونة واضحة من جميع الأطراف، خاصة بعد تدخل أحد المحبين للنادي الأهلي لإنهاء الأمر.

ويدرس رينيه فايلر في الوقت الحالي جدوى التعاقد مع أياً من البلايلي أو كينو خاصة وأنه يخشى أن يمثل التعاقد مع لاعب في هذا المستوى ضغطاً على الفريق ويشعل نار الفتنة بسبب راتبه الذي من المنتظر أن يكون مرتفعاً، إلا أن فايلر أكد أنه لن يعلن قراره النهائي، قبل مناقشة الامر مع جهازه المعاون ودراسة أرقامهما ومستواهما في الفترة الأخيرة قبل اتخاذ القرار النهائي وتحديد مدى الحاجة لهما.