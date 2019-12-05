شكرا لقرائتكم خبر عن الجميع يتألق مع فايلر.. باستثناء حارس المرمى فريق كامل زار الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأقوى هجوماً ودفاعاً معادلة صعبة حققها رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، الذي أعاد إلى الفريق الأحمر بريقه ونفض الغبار عن نجومه ليتألقوا مع السويسري بشكل لافت.

الأهلي اجتاز بني سويف في دور الـ32 بمسابقة كأس مصر بنجوم الدكة بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف في مباراة مثيرة، إلا أن هذه المباراة شهدت عودة وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر إلى التهديف من جديد ليسجل ثنائية مميزة يستعيد بها ذاكرته السعيدة مع الفريق الأحمر.

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في 9 مباريات فقط سجل الهجوم الأهلاوي مع فايلر 24 هدفاً بمعدل 3 أهداف في كل لقاء تقريباً، جماهير النادي الأهلي كانت فقدت الأمل في هذا الأمر، وبالعودة إلى ذكريات الجيل الذهبي مع مانويل جوزية كانت جماهير الأهلي تتسائل "كم سيفوز الأهلي؟"، لتعود مجدداً إلى هذا السؤال بعدما كانت تتسائل في الفترة السابقة "هل سيفوز الأهلي؟".

26 هدفاً سجلها فريق كامل باستثناء حارس المرمى، حيث تألق 10 لاعبين ليعانقوا الشباك مع السويسري وهم: وليد أزاروـ وليد سليمان ـ حسين الشحات ـ أحمد الشيخ ـ جونيور أجاي ـ حمدي فتحي ـ قفشة ـ رمضان صبحي ـ أليو ديانج ـ صلاح محسن.