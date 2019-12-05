شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف قنا بالسويس بدور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى الخامسة من مساء اليوم فريق المصري البورسعيدي نظيره قنا أحد فرق دورى الدرجة الثالثة على استاد الجيش بالسويس، حيث يطمح الفريق البورسعيدى في مواصلة سلسلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز على بطل موريتانيا بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 3/2، ويأمل قنا تحقيق المفاجأة واقتناص بطاقة التأهل لدور الستة عشر بالمسابقة.
المصري البورسعيدى يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الممتاز بعد خوض 5 مواجهات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 2، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 ، بينما يعد فريق قنا أحد الأندية التى تنافس بدورى الدرجة الثالثة .
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