الامارات | بالصور.. 10 إحصائيات مثيرة من الدوري الإنجليزي وتراجع مخيف لمحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 10 إحصائيات مثيرة من الدوري الإنجليزي وتراجع مخيف لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 10 إحصائيات مثيرة لفرق البطولة خاصة في صدارة جدول الترتيب الذي يسيطر عليه ليفربول حتى الأن، يأتي في مقدمتها اللاعب السنغالي ساديو ماني، هداف ليفربول الذي واصل العزف في هجوم الفريق حيث نجح اللاعب في إحراز هدف وصناعة هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام إيفرتون ليواصل اللاعب إنجازة مع الفريق في غياب محمد صلاح، الذي تواجد على دكة بدلاء فريقه خلال المباراة ولم يدفع به المدرب الإلماني كلوب، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز إحصائيات البطولة حتى الأن خلال الدوري الأقوى والأهم عالمياً في هذا التوقيت.

وشهدت الأرقام والإحصائيات غياب اللاعب المصري محمد صلاح، عن الأرقام القياسية الذي كان أعتاد على تحطيمها في الموسمين الماضيين، ولكنه حافظ على مركزه ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم للعام الثاني على التوالي.

* مانشستر يونايتد لايخسرون ضد اندية التوب 6 هذا الموسم حتى الان

مانشستر يونايتد 4-0 تشيلسي

مانشستر يونايتد 1-1 ارسنال

مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول

تشيلسي 1-2 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 2-1 توتنهام

* النجم السنغالي ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم في جميع البطولات

21 مباراة

20 هدف شارك به

13 هدف

7 اسيست

* هدافي ليفربول في ديربي الميرسيسايد في البريمرليغ

ستيفن جيرارد 9 اهداف

روبي فاولر 6 اهداف

اوريجي 5 اهداف

* الوصيف

ليستر سيتي حقق 7 انتصارات على التوالي في البريمرليغ لأول مره في تاريخهم منذ 1963 وتعتبر هي أطول سلسلة انتصارات في تاريخهم في البريمرليغ

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* هدافي تشيلسي في البريمرليغ هذا الموسم، أعمارهم جميعاً تحت 23 سنة وهو يشير إلى مستقبل الفريق مع هؤلاء اللاعبين الصغار.

تامي ابراهام 11 هدف

ماسون مونت 5 اهداف

كريستيان بوليسيتش 5 اهداف

* واصل لاعب ليفربول، السنغالي ساديو ماني، تألقه هذا الموسم حيث سجل 17 هدف في اخر 17 مباراة لعبها في البريمرليغ على ملعب الانفيلد، علما أن اكثر اللاعبين تسجيلاً للاهداف على ملعب فريقهم في البريمرليغ منذ اغسطس 2018

ساديو ماني 23 هدف

سيرجيو اغويرو 20 هدف

محمد صلاح 19 هدف

* فشل فريق ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكهم في اخر 13 مباراة لعبوها في جميع البطولات !

* مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ضد أندية التوب 6 في البريمرليغ هذا الموسم

ضد تشيلسي “هدفين”

ضد ارسنال “أسيست”

ضد ليفربول “هدف”

ضد تشيلسي “هدفين”

ضد توتنهام “هدفين”

* لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي، في البريمرليغ هذا الموسم

15 مباراة

14 هدف

3 اسيست

‏* ليفربول يصل للمباراة الـ32 دون خسارة ويمتلك ثالث أطول سلسله عدم خسارة بتاريخ البريمرليج بعد كلاً من

ارسنال 49 مباراة 2004

تشيلسي 40 مباراة 2005

ليفربول 32 مباراة 2019 " مستمره "

ارسنال 30 مباراة 2002

السيتي 30 مباراة 2018