شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يواجه أبو قير للأسمدة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإنتاج الحربي نظيره أبو قير للأسمدة فى الثانية والنصف عصر اليوم على استاد السلام، حيث يأمل كل فريق في اقتناص بطاقة التأهل لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر، لاسيما وأن الإنتاج الحربى يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة ثم التعادل السلبى مع طلائع الجيش بالدورى، فيما يسعى أبو قير لمواصلة الانتصارات بعد الفوز فى أخر مواجهتين بدورى القسم الثانى على المنصورة بنتيجة 2/0 ومالية كفر الزيات بنتيجة 1/0.

الإنتاج الحربي يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى واحدة وخسر 3، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدورى الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2، وتعادل فى 3 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف