شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يواجه أبو قير للأسمدة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الإنتاج الحربي يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى واحدة وخسر 3، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدورى الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2، وتعادل فى 3 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف
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