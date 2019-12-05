شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يلتقي بـ "قنا" بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المصري البورسعيدى يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الممتاز بعد خوض 5 مواجهات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 2، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 ، بينما يعد فريق قنا أحد الأندية التى تنافس بدورى الدرجة الثالثة
كانت هذه تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يلتقي بـ "قنا" بكأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.