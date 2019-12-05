شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يلتقي بـ "قنا" بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فى الخامسة من مساء اليوم فريق المصري البورسعيدي نظيره قنا أحد فرق دورى الدرجة الثالثة على استاد الجيش بالسويس، حيث يطمح الفريق البورسعيدى في مواصلة سلسلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز على بطل موريتانيا بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 3/2، ويأمل قنا تحقيق المفاجأة واقتناص بطاقة التأهل لدور الستة عشر بالمسابقة.

المصري البورسعيدى يحتل المركز الثامن بجدول الدوري الممتاز بعد خوض 5 مواجهات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 2، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 ، بينما يعد فريق قنا أحد الأندية التى تنافس بدورى الدرجة الثالثة