شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يسمح للإعلام بحضور 15 دقيقة فى مران اليوم قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحضر وسائل الإعلام أول ربع ساعة من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقرر إقامته الرابعة عصر اليومٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، وحسام عاشور قائد الفريق مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة الهلال السوداني في الثامنة مساء اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات باستاد السلام.

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ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.