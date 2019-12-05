شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستضيف أبو قير للأسمدة فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربي نظيره أبو قير للأسمدة فى الثانية والنصف عصر اليوم على استاد السلام، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنان حيث يأمل كل فريق في اقتناص بطاقة التأهل لدور الـ 16 ببطولة الكأس، لاسيما وأن الإنتاج الحربى يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة ثم التعادل السلبى مع طلائع الجيش بالدورى، فيما يسعى أبو قير لمواصلة الانتصارات بعد الفوز فى أخر مواجهتين بدورى القسم الثانى على المنصورة بنتيجة 2/0 ومالية كفر الزيات بنتيجة 1/0.

الإنتاج الحربي يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط بعد أن خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى واحدة وخسر 3، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز السابع بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدورى الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2، وتعادل فى 3 وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.