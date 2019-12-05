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فايلر وحسام عاشور يحضران المؤتمر الصحفي اليوم للحديث عن مباراة الهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وحسام عاشور كابتن الفريق المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الخميس بقاعه المؤتمرات باستاد السلام .

ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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