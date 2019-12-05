شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وحسام عاشور يحضران المؤتمر الصحفي اليوم للحديث عن مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وحسام عاشور كابتن الفريق المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الخميس بقاعه المؤتمرات باستاد السلام .
ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر وحسام عاشور يحضران المؤتمر الصحفي اليوم للحديث عن مباراة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.