شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وحسام عاشور يحضران المؤتمر الصحفي اليوم للحديث عن مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وحسام عاشور كابتن الفريق المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم الخميس بقاعه المؤتمرات باستاد السلام .

ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.