خاص | أحمد حجازي يرفض العودة إلى الأهلي

استبعد المدافع الدولي المصري “أحمد حجازي” العودة إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لرغبته الجادة في مواصلة مسيرته الاحترافية في الملاعب الإنجليزية لسنوات قادمة.

وترددت أنباء عن رغبة النادي الأهلي في استعادة أحمد حجازي ولو على سبيل الإعارة عند فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة بسبب كثرة جلوسه على دكة بدلاء وست بروميتش البيون هذا الموسم.

وعلمت مصادر موقع الخليج 365 بأن مسؤولي النادي الأهلي حرصوا على التواصل مع حجازي خلال تواجده في معسكر منتخب مصر منتصف شهر نوفمبر الماضي، بهدف إقناعه بالعودة لصفوف الفريق في ميركاتو يناير.

وأكد مصدر الخليج 365 “الأهلي لم يكن الفريق الوحيد الذي فاوض أحمد حجازي قبل وبعد مباراة مصر وكينيا في افتتاح تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، مسؤولو نادي بيراميدز أيضًا تحدثوا معه عن الانتقال في الميركاتو الشتوي، لكنه لم يُبد أي اهتمام بتلك المفاوضات بسبب تفضيله البقاء في إنجلترا”.

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وقال مصدر مُقرب من اللاعب لـ “الخليج 365” بأن حجازي يبحث حاليًا عن فرصة إنجليزية أخرى خلال النصف الثاني من الموسم، هذا إذا تأكد من صعوبة العودة إلى التشكيل الأساسي لوست بروميتش البيون من الآن وحتى منتصف شهر يناير المقبل.

وظهر أحمد حجازي في مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) هذا الموسم 2020/2019 رفقة وست بروميتش البيون، الأولى كانت أمام ميدلسبره لمدة دقيقة واحدة في الجولة الـ12، والثانية كانت أمام شيفيلد وينزداي لمدة 73 دقيقة ضمن الجولة 17 يوم 23 نوفمبر الماضي.

وبدا واضحًا تأثر أحمد حجازي بكثرة الجلوس على دكة وست بروميتش حين شارك كأساسي أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من تصفيات أمم أفريقيا 2021، حيث فشل في الصراعات الثنائية وكان ثغرة واضحة مع مدافع الزمالك محمود علاء.

وكان أحمد حجازي أحد أعمدة وست بروميتش البيون في موسمي 2017/2016 و2019/2018، إذ شارك في 76 مباراة، بواقع 38 في البريميرليج ومثلهم في التشامبيونشيب، لكن كل شيء تغير بعد تولي المدرب الكرواتي “سلافن بيليتش” مسؤولية تدريب الفريق.