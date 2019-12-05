رياضة | خطر قادم من ألمانيا يهدد عرش داني كارفخال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطر قادم من ألمانيا يهدد عرش داني كارفخال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صراع محتمل بين ثنائي ريال مدريد داني كارفخال، والمغربي أشرف حكيمي في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارة "حكيمي" لبوروسيا دورتموند الألماني وعودته مجددًا لصفوف الملكي.

أشرف حكيمي يُهدد داني كارفخال في ريال مدريد: وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن داني كارفخال يقدم مستويات رائعة رفقة ريال مدريد بالموسم الحالي، ويشارك بشكل أساسي مع الفريق الملكي، وعودة أشرف حكيمي لصفوف الفريق الملكي الموسم المقبل، تمثل تهديدًا مباشرًا له خاصة بعد تألق "حكيمي" في الدوري الألماني خلال فترة اعارته لدورتموند.

أشرف حكيمي لن يقبل بالجلوس علي دكة بدلاء ريال مدريد مجددا بعد تألقه مع بوروسيا دورتموند بشكل لافت للأنظار، مما سيشعل الصراع بينه وكارفخال للمشاركة بشكل أساسي مع النادي الملكي. Advertisements

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن حكيمي وكارفاخال سبق أن تنافسا على المقعد الأساسي في موسم 2017-2018، وسيتجدد الأمر مرة أخرى بالموسم المقبل.

منافسة شرسة تنتظر "حكيمي" في ريال مدريد: لن يكون كارفخال المنافس الوحيد لـ أشرف حكيمي في ريال مدريد ولكن الأخير يجيد اللعب في عدة مراكز وذلك يهدد عدد من لاعبي الملكي في الموسم المقبل بشأن أماكنهم في التشكيلة الأساسية للفريق.