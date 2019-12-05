شكرا لقرائتكم فايلر وعاشور يقودان المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها ، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقياــ
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