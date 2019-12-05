شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه النجوم فى كأس مصر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بيراميدز يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 6 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 3 ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدف واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل النجوم المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى 3 وخسر 1، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 3
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