شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه النجوم فى كأس مصر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم فريق بيراميدز مع النجوم على استاد الدفاع الجوي، ويرغب بيراميدز بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر في التأهل لدور الـ 16 بالكأس والزحف نحو نهائي البطولة، فيما يرغب فريق النجوم في مزاحمة الكبار وتحقيق المفاجأة بقيادة رمضان السيد .

بيراميدز يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 6 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 3 ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدف واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل النجوم المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى الدرجة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 6 مواجهات فاز فى 2 وتعادل فى 3 وخسر 1، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 3