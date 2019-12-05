اخبار الرياضه

محمود سعد يختار الكرة الموحدة للدورى وفقا لمواصفات الفيفا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يختار الكرة الموحدة للدورى وفقا لمواصفات الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

 

Advertisements

وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل مسئوليه بينها لاختيار العرض الأنسب حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.

 

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مزايدة علنية خلال أيام لإختيار العرض الأنسب من بين الشركات المتنافسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود سعد يختار الكرة الموحدة للدورى وفقا لمواصفات الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا