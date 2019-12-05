شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يختار الكرة الموحدة للدورى وفقا لمواصفات الفيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل مسئوليه بينها لاختيار العرض الأنسب حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مزايدة علنية خلال أيام لإختيار العرض الأنسب من بين الشركات المتنافسة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود سعد يختار الكرة الموحدة للدورى وفقا لمواصفات الفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.