شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد يختار الكرة الموحدة للدورى وفقا لمواصفات الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل مسئوليه بينها لاختيار العرض الأنسب حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مزايدة علنية خلال أيام لإختيار العرض الأنسب من بين الشركات المتنافسة.