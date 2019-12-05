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كارتيرون يدخل معسكرا مغلقا مع الزمالك استعدادا لمباراة أول أغسطس...

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جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، معسكر مغلق بداية من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى اللقاء الذى سيقام بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وبدأ الزمالك منافسات المجموعة بهزيمة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى الجولة الأولى ليرحل الصربى ميتشو عن قيادة الفريق الأبيض بعد تلك المباراة ليتولى الفرنسى كارتيرون مهمة تدريب الزمالك لمدة سنة قابلة للتجديد.

وجاء المعسكر المبكر باقتراح من مسؤولى الزمالك حتى يستطيع كارتيرون التعرف على الفريق بأفضل صورة وعناصر القوة والضعف قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولى.

 

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