شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتمسك برفض مشاركة الأندية الـ20 فى القسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك اتحاد الكرة بقرار رفض مشاركة 20 ناديا فى دورى القسم الرابع رغم تقديمهم ما يثبت حصولهم على موافقات من وزارتىّ الاستثمار والشباب والرياضة بالمشاركة، بسبب قرار الفيفا بمنعهم بسبب عدم اكتمال الجمعية العمومية الأخيرة وبالتالى عدم اعتمادهم ضمن الأندية التابعة لاتحاد الكرة.

وتلقى اتحاد الكرة، رفضا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على مشاركة 20 ناديا فى دورى القسم الرابع لكرة القدم الذى ينطلق غدا الجمعة.

كان اتحاد الكرة تلقى خطابات من 20 ناديا يطلبون الانضمام للجمعية العمومية للجبلاية ، وهى بروكسى ورك والأهرام وصفط اللبن ونيو جيزة وشباب ناهيا وبجاسوس بريم و مركز شباب الحوينة ، المعلمين و كفر البطيخ و مركز شباب السرو و مركز شباب المناصره و مركز شباب الحرمين و نادي دابود و شدوان و سينزو و ايري سبورت و ايرو سبورت و بتروسبورت و الشرق الأدني و الحسينية.