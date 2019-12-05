شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلى مساء اليوم، الخميس، استعدادته لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء غداً الجمعة بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها الأهلي تحت شعار "الفوز فقط" بعد الخسارة من النجم الساحلي بتونس في الجولة الأولى.

ويستعيد الأهلي في مباراة الغد أكثر من لاعب تم إراحته من لقاء بني سويف أول أمس ، الثلاثاء، في دور الـ32 لكأس مصر الذى فاز فيه الفريق الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ويأتي في مقدمتهم محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي ورامي ربيعة وأجاي ومحمد الشناوي.