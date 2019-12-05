شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العبور يحفز اللاعبين بمكافآت خاصة للفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة نادي العبور برئاسة المستشار حسام عبد العزير اجتماعا مع الفريق الاول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة مع سموحة بدور الـ ٣٢ بكأس مصر والمقرر لها غدا الجمعة في تمام الثالثة عصرا باستاد الاسكندرية .

وعبر حسام عبد العزيز عن سعادته لوصول الفريق الي دور الـ 32 ، مشيدا بالانجاز الذي يكتب في تاريخ نادي العبور لاول مرة ، و طالب اللاعبين باللعب بدون أي ضغوطات مع التركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة و تقديم صورة مشرفه للنادي أمام الجميع وتحقيق نتيجة طيبة .

ووعد رئيس مجلس الادارة الجهاز الفني واللاعبين بصرف مكافأة خاصة في حال تحقيق الفوز علي فريق كبير بحجم سموحة والتأهل لدور الـ16 .

يذكر أن العبور سيتوجه صباح اليوم الخميس إلي الاسكندرية في معسكر مغلق استعداد لموجهة سموحة بدور الـ 32 بكاس مصر والمقرر لها غدا .