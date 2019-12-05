صراع عربي مُحتدم على جوائز الكاف قبل شهر من حفل أوسكار 2019

شهدت قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019، والمعلنة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تواجدًا عربيًا قويًا في جميع الجوائز، ما سيشعل الصراع على تلك الجوائز قبل شهر من حفل أوسكار 2019.

وسيتم الكشف عن الفائز في حفل سيقام في مصر يوم 7 يناير المقبل، حيث وقعت الشركة الراعية للحفل على عقد رسمي مع الكاف لإقامة الحفل في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وفي جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، يتنافس أربعة لاعبين عرب هم التونسي “أنيس البدري” ومواطنه وزميله في نادي الترجي الرياضي “طه ياسين الخنيسي”، بالإضافة إلى لاعب وسط الزمالك المصري “طارق حامد” ونجم المنتخب الجزائري ونادي أهلي جدة “يوسف بلايلي”، فضلاً عن التوجولي “لابا كودجه” لاعب نهضة بركان المنتقل إلى العين الإماراتي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي جائزة أفضل مدرب للرجال، فيتنافس على الجائزة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك المصري والمدرب الحالي لنادي أهلي جدة.

ويتواجد في تلك القائمة “أليو سيسيه” المدير الفني لمنتخب السنغال – وصيف كأس أمم أفريقيا- والمدير الفني لمنتخب الجزائر “جمال بلماضي” بطل أمم أفريقيا 2019.

كما تضم قائمة أفضل مدرب، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا آخر موسمين مع الترجي “معين الشعباني”، ونيكولا دوبويه المدير الفني لمفاجأة أمم أفريقيا 2019 “مدغشقر”.

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وفي جائزة أفضل منتخب للرجال فيتنافس عليها منتخبي الجزائر وتونس بجانب مدغشقر ونيجيريا والسنغال.

ويدخل المغربي أشرف حكيمي صراعًا من نوع خاص على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا بجانب السنغالي كريبن دياتا والمالي موسى دجينبو والنيجيري صامويل شيكويزي ومواطنه فيكتور أوسمين .

وضمت قائمة أفضل لاعبة إفريقية، الكاميرونية أجارا نشوت، ومواطنتها جابريلي أونجويني والنيجيرية أسيسات أوشوالا ولاعبة مالاوي تابيثا شاوينجا والجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب للسيدات، ألاين دجومفا، وبروس موابي ، وكليمنتين توري، وديزيري إيليس، وتوماس دينربي.

أما جائزة أفضل منتخب للسيدات فيتنافس عليها الكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.