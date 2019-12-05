لماذا استقال خافيير تيباس من رئاسة رابطة الليجا؟ هل بي آوت كيو أحد الأسباب؟

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “خافيير تيباس” أسباب استقالته من منصبه هذا الأسبوع، قائلاً أنه يود إعطاء “المزيد من الاستقرار” إلى الرابطة، داعيًا إلى انتخابات جديدة، في رد واضح منه على رفض قرار نقل بطولة كأس السوبر الإسبانية إلى المملكة العربية السعودية بما أنها احتضنت شركة القرصنة “بي آوت” على مدار الفترة الماضية.

وقال تيباس في وقت سابق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “أقدم استقالتي كرئيس لرابطة الدوري الاسباني لفتح عملية انتخابية جديدة على الرئاسة، وسأترشح إليها”.

تيباس صاحب الـ 57 عامًا قرر الترشح لولاية ثالثة على رأس رابطة “لا ليجا”، بعد انتخابه للمرة الاولى في شهر أبريل 2013، قبل أن يعاد انتخابه في أكتوبر من عام 2016.

وارفق تيباس استقالته برسالة إلى جميع الأندية، وعلل فيها قراره بالرغبة “باعطاء أكبر قدر ممكن من الاستقرار للمؤسسة”.

وكانت الانتخابات على رئاسة الرابطة مقررة في أكتوبر 2020، لكن تيباس يعتقد ان انتخابات مبكرة ستسمح له بمواجهة تحديات مستقبلية بدعم أكبر ولولاية مدتها أربع سنوات.

ومن بين أسباب اجراء انتخابات مبكرة، ذكر تقديم عروض حقوق النقل التلفزيوني للفترة بين 2022 و2025، والتي ستجرى “تقريبا بين مارس ويونيو 2021، إذ يعتبرها “قريبة جدا من فترة الانتخابات المقررة أصلاً”.

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أردف تيباس “لسنوات اتبعنا استراتيجية حقيقية لحقوقنا التلفزيونية.. لا ننسى ان الامر يزيد عن 1200 مليون يورو”.

وذكر تيباس أيضا السياسات التي يمكن أن تعتمدها الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي “بقوانين تؤثر على مؤسستنا وأصولنا”.

وشرح “لكي تكون قادرا على التحدث مع جميع الجهات الفاعلة، أعتقد انه ليس من الجيد القيام بذلك بتفويض ينتهي خلال اشهر قليلة، يجب ان يحظى الشخص المسؤول عن ذلك على دعم الاندية لاربع سنوات على الاقل”.

واعترض تيباس أخيرًا على قرار الاتحاد الاسباني للعبة نقل مسابقة الكأس السوبر التي سيشارك فيها 4 أندية الشهر المقبل إلى المملكة العربية السعودية والمقدرة عائداتها بـ120 مليون يورو لثلاث سنوات، منتقدًا قرصنة الناقل “بي آوت كيو” لمباريات الدوري الاسباني والبطولات الاوروبية.

وتقام النسخة الأولى من الصيغة الجديدة لمسابقة الكأس السوبر بين الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل و12 منه. وتنظَّم للمرة الأولى بنظام “دور الأربعة”، حيث تشارك فيها أندية برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس، إضافة الى قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

كما اعترض الاتحاد الاسباني في يوليو الماضي على اقامة مباريات الدوري المحلي يومي الجمعة والاثنين، فيما عدته الرابطة تهديدا لعقودها التلفزيونية. وفصل القضاء في المسألة بينهما معتمدا امكانية اقامة المباريات الجمعة وليس الاثنين. وحاول تيباس اقامة مباريات من الدوري الاسباني في الولايات المتحدة الاميركية لكن محاولاته باءت بالفشل.