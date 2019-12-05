بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

لا تفوتك مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الجولة الخامسة عشر من البريميرليج .. بث مباشر عبر الخليج 365

يعود جوزيه مورينيو ضيفًا على ملعب الأولدترافورد للمرة الأولى بعد طرده، كمدير فني سابق في مانشستر يونايتد، وهذه المرة رفقة جيش جرار مع توتنهام لإعلاء رايته فوق قلعة الشياطين الحمر.

اليونايتد يخوض القمة في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، أما توتنهام فيلعب المباراة الثالثة رفقة مورينيو بالبريميرليج وفي رصيده 20 نقطة وعينه على الانتصار الثالث تواليًا.

مانشستر يونايتد 2-1 توتنهام

أولد ترافورد (مانشستر)

انتهت

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