رياضة | نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النادي الأهلي فوزاً سهلاً على نادي بني سويف، يوم أمس الثلاثاء ضمن مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.



وخاض السويسري فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي المباراة بتشكيلة معظمها من لاعبي الصف الثاني للأهلي، وأعطى الفرصة للعديد من اللاعبين سواء من البداية أو من دكة البدلاء.

ولم يعط فايلر الفرصة للنجم الشاب صلاح محسن، لاعب المنتخب الأولمبي، وهو ما ظهر على ملامح وجهة أثناء المباراة. Advertisements

وإزاء ذلك، غضب صلاح محسن من قرار فايلر بعدم إشراكه، بين أن أحد.أعضاء الجهاز الفني للفريق إحتوى ثورة اللاعب، وفقاً لعدة مصادر صحفية.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأحمر علب الإجتماع باللاعب، وتشجعيه على بذل الجهد والتألق في التدريبات، من أجل إستعادة مستواه المعهود.

من جانبه تشير بعض الأنباء عن تفكير صلاح محسن في الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير القادم، في ظل عدم دخوله في حسابات فايلر، لحساب الثلاثي وليد أزارو وجونيور أجايي.