رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أرسنال مع فريق برايتون اليوم الخميس 5 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.



ترتيب أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي :- ويحتل فريق أرسنال المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحل فريق برايتون في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز خلال تلك المباراة من أجل القفز في المركز السادس بجدول البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال ضد برايتون :- وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق برايتون في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع تلك المباراة بين ارسنال وبرايتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

التشكيل المتوقع لارسنال في مواجهة برايتون :- حراسة المرمى : لينو. Advertisements خط الدفاع : بيلرين - ديفيد لويز - هولدينج - تيرني. خط الوسط : توريرا - جندوزي - مسعود اوزيل - نيكولاس بيبي. خط الهجوم : الكسندر لاكازيت - اوباميانج.

ويدخل فريق أرسنال تلك المباراة على أرضه ووسط جماهيره من أجل تحقيق الفوز فقط خاصة بعد التعثر في المواجهة الماضية أمام فريق نوريتش سيتي بالتعادل بنتيجة هدفين مقابل هدفين على ملعب الكناري، بينما خسر فريق برايتون من فريق ليفربول بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.