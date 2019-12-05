رياضة | أرقام تاريخية من مواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام تاريخية من مواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي مانشستر سيتي أن يفوز على نظيره نادي بيرنلي بأربعة أهداف مقابل لا شئ يوم الثلاثاء الماضي 3 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب تيرف مور.



مسجلو أهداف مبارة مانشستر سيتي وبيرنلي وسجل أهداف نادي مانشستر سيتي الأربعة كل من جابرييل جيسوس في الدقيقة 24 والدقيقة 50 بالإضافة إلى كاسكانتي في الدقيقة 68 و رياض محرز في الدقيقة 87 بينما سجل هدف بيرنلي الوحيد روبي برادي في الدقيقة 89.

أرقام مميزة لمانشستر سيتي من مواجهة بيرنلي وبخلاف عودة مانشستر سيتي للانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي عقب التعادل المخيب مع نيوكاسل ومحاولة الفريق الدخول في المنافسة على لقب الدوري ولكن حقق السيتي أرقام تاريخية أخرى من الفوز على بيرنلي.

ويستعرض موقع "الخليج 365" أبرز أرقام وإحصائيات فوز مانشستر سيتي على بيرنلي كالآتي: كانت هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر سيتي الفوز على نادي بيرنلي مرتين متتاليتين على ملعب الفريق "تيرف مور".

و انتصر السيتي في ١٨ مباراة من أخر ١٩ لعبها مساءاً في الدوري الإنجليزي ( السابعة فما بعد ) و كان الإستثناء الوحيد الخسارة من نيوكاسل ٢-١ في يناير الماضي. Advertisements

رقم قياسي جديد لرياض محرز وحقق الجزائري رياض محرز نجم وسط نادي مانشستر سيتي رقم قياسي جديد بهدفه في مرمى بيرنلي حيث أصبح أول لاعب جزائري يصل للهدف رقم 50 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

جيسوس يحقق رقم قياسي أخر كما أصبح البرازيلي جابرييل جيسوس نجم نادي مانشستر سيتي ثالث أكثر لاعب برازيلي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدف.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم السبت القادم 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.