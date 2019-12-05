رياضة | غداً.. دور الـ32 يختتم مباراياته بمواجهة بيراميدز ضد النجوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني، لمواجهة سهلة نسبيًا، حينما يستضيف النجوم إف سي، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويدخل بيراميدز سبورت، المباراة وهو يبحث عن الفوز وعدم الوقوع في أي

مفاجآت، خاصةً أن الفريق يرغب في المنافسة على اللقب والتي خسرها بالنسخة الماضية لصالح الزمالك، في المباراة النهائية.