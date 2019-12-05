رياضة | نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أبلغ جهاز الكرة بالقلعة الحمراء عن رغبته في خوض تجربة من أجل الاحتراف الخارجي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى وجود اتفاق بين محمد الشناوي ومجلس الإدارة على رحيله فى نهاية الموسم بشرط وصول عرض أوروبي يليق بإمكانياته الفنية وبالنادي الأهلي.



وأوضحت التقارير الصحفية أن محمد الشناوي كان في الفترة الماضية على رادار أكثر من فريق أوروبي على رأسهم أستون فيلا الإنجليزي ولكن الأهلي أعلن تمسكه باستمرار حارسه.

Advertisements



وأكدت التقارير الصحفية رفض مسئولو الأهلي رحيل محمد الشناوي فى فترة الانتقالات الشتوية وذلك بسبب ارتباط الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في الشهر الماضي للإصابة في معسكر الفراعنة ليرحل عن المران فورا.



وأصيب الشناوي بشد في الخلفية ليقرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خروجه من التقسيمة ويستكمل محمد عواد المران بدلا منه.



وكان منتخبنا الوطني تعادل مع كلا من كينيا وجرز القمر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.